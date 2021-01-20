Біля селища Берегомет на Буковині знайшли метрву жінку, поліція розшукує очевидців

18 січня, ввечері невстановлений автомобіль на смерть збив жінку-пішохода і поїхав у невідомому напрямку. Тіло загиблої помітив водій, який невдовзі проїжджав повз, і повідомив до поліції.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Чернівецькій області та Вижницького районного відділу поліції. Якщо вам відома будь-яка інформація про обставини ДТП, автомобіль чи водія, причетного до наїзду на потерпілу – прохання терміново повідомити на спецлінію «102».

18 січня о 17:50 до поліції Чернівецького області надійшло повідомлення про те, що на узбіччі дороги в селищі Берегомет Вижницького району лежить труп невідомої жінки, яка могла загинути внаслідок ДТП.

Співробітники Ситуаційного відділу обласного управління Нацполіції скерували за вказаною адресою слідчо-оперативні групи ГУНП і Вижницького районного відділу поліції, а також екіпаж швидкої медичної допомоги.

Під час огляду місця події та тіла померлої правоохоронці попередньо з’ясували, що жінка могла загинути внаслідок наїзду транспортного засобу. Поліцейські встановили особу жінки – 54-річної жительки села Вовчинець.

На місці дорожньо-транспортної пригоди співробітники поліції проводять першочергові слідчо-розшукові дії для з’ясування всіх обставин і встановлення осіб, причетних до загибелі жінки. Слідчі поліції вирішують питання внесення відомостей про автопригоду до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області