«Білий квиток» та переправлення через кордон за $8000: запорізькі поліцейські викрили трьох ділків з Одеси

Оперативники ДВБ та слідчі запорізької поліції перекрили канал незаконного виїзду чоловіків, які підлягають мобілізації, організований трьома мешканцями Одеси. За 8000 доларів ділки робили для ухилянтів пакет документів про непридатність їх до військової служби за станом здоров’я та проводили через пункти пропуску.

Оперативники Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки спільно з слідчими ГУНП у Запорізькій області встановили інформацію щодо протиправної діяльності трьох мешканців Одеського регіону, які за гроші систематично переправляли військовозобов’язаних чоловіків до іншої країни через офіційні пункти пропуску.

Правоохоронці з’ясували, що спільники обіцяли «клієнтам» виготовити пакет документів про непридатність до проходження військової служби за станом здоров’я. Вартість так званого «білого квитка» становила 7500 доларів. Ще 500 доларів зловмисники брали за «проведення» осіб через офіційні пункти пропуску ДПСУ.

Варто відзначити, що за таку суму чоловікам навіть не потрібно було з’являтися у військкоматі та проходити медкомісію. Виготовлення документів ділки брали на себе, а медичне заключення з фіктивним діагнозом відправляли замовникам через поштові відправлення.

Наразі змовникам готується оголошення про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини фігурантам загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Заходи з викриття проводили оперативники Запорізького управління ДВБ, слідчі ГУ НП в Запорізькій області та працівники СБУ. Процесуальне керівництво – Запорізька обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України