Бив праскою, відкусив вухо, вибив зуби: чоловіка затримали за жорстоке вбивство знайомого

Тіло чоловіка без ознак життя 02 липня мешканці одного із будинків міста Вишневе виявили на сходовому майданчику.

На місце події прибули керівництво, група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції.

Правоохоронці з’ясували, що господар однієї з квартир разом із загиблим вживали алкогольні напої. Між ними виникла сварка, через що 25-ти річний чоловік схопив праску та наніс численні удари 45-річному гостю. На цьому молодик не зупинився: він відкусив потерпілому шматок вуха та вибив передні зуби. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Поліцейські виявили та вилучили низку речових доказів.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч.1, ст.115 ( Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Поліція Київської області