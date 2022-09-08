Бізнес з РФ: накладено арешт на активи 169 обʼєктів нерухомості на суму понад ₴10 млрд.

Кінцевим бенефіціарним власником арештованого майна є російський паперовий магнат та екс-депутат держдуми рф, який займався бізнесом на території України.

Як встановили співробітники Департаменту стратегічних розслідувань спільно із Головним слідчим управлінням Нацполіції України, службові особи підприємств налагодили схему виведення коштів до рф та механізм ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У ході міжнародного співробітництва встановлено, що після повномасштабного воєнного вторгнення росії на територію України вказані вище підприємства продовжували здійснювати фінансові операції з країною-агресором через посередників із Європейського Союзу. Отримані прибутки поповнювали російський бюджет, з якого фінансується ворожа армія рф та її злочинні дії на території України.

У межах кримінального провадження, що розслідується за фактами ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права, заводи, комбінати, земельні ділянки та інші обʼєкти нерухомості на понад 10 млрд грн.

Планується передача арештованих активів в управління АРМА. Кошти, отримані від реалізації активів, пов’язаних з рф, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури.

Наприкінці травня у рамках досудового розслідування правоохоронці провели санкціоновані обшуки у житлових та нежитлових приміщеннях фігурантів і майнових комплексах підприємств, де вилучили документацію фінансово-господарської діяльності та чорнові записи фінансової звітності.

Слідство триває.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України