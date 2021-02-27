Бизнесмена из Днепра обманули на ₴160 миллионов при продаже корпоративных прав

Аферисты отобрали 160 миллионов гривен у бизнесмена из Днепра, который намеревался купить корпоративные права на аграрные предприятия.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

«Мошенническим путем злоумышленники завладели средствами бизнесмена из Днепра в сумме 160 миллионов гривен. Предприниматель и фигурант договорились о продаже корпоративных прав аграрных предприятий. В июле 2020 года, подделав документы, злоумышленники создали «фейк» якобы о продаже прав, однако в то же время подали в разные суды заявления, чтобы после получения оговоренной оплаты признать недействительным факт продажи», — отмечено в сообщении.

Полиция 23 февраля провела обыски в офисных, производственных помещениях и по местам проживания лиц, которые могут быть причастны к преступлению. На имущество и корпоративные права аграрных предприятий наложен арест.

Участнику сделки, 34-летнему жителю Днепропетровщины сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах.

«Решается вопрос об уведомлении о подозрении организаторам из числа бывших чиновников, которые имеют отношение к совершению вышеуказанных преступлений. Также устанавливаются другие соучастники преступной «схемы», — отметили в полиции.

Преступности.НЕТ