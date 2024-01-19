Бізнесмена Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС

Вартість незаконно привласненої землі складає більше 20 мільйонів гривень.

Викрили керівника та учасників злочинної організації, які незаконно заволоділи землями дамби Київської ГЕС.

Як йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора, засновник інвестиційної компанії, його брат та інші учасники злочинної організації, використовуючи корупційні зв’язки у державних органах, незаконно заволоділи землями водного фонду, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС.

За даними ЗМІ, мова йде про засновника і керівника Concorde Capital Ігора Мазепу.

Мова йде про земельну ділянку у Вишгородському районі площею понад 7 га вартістю більше 20 млн грн, землі між селами Хотянівка та Лебедівка.

За даними, протягом 2020-2021 років учасники злочинної організації підшуковували осіб, які отримували ділянки начебто для ведення садівництва. Більшість з них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище. Їх шукали через соціальні мережі та за винагороду пропонували поставити підпис на паперах.

В подальшому ці землі продавали учасникам злочинної організації. Ті, в свою чергу, переоформлювали їх на представників забудовників елітної нерухомості, які і фінансували схему. У оборудці також брали участь окремі службові особи органів Держгеокадастру.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи учасників злочинної організації.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи учасників злочинної організації. За даними Нацполіції, загалом до складу організації входили понад два десятки осіб, де у кожного була чітко визначена роль.

Як стало відомо вчора, засновника інвестиційної компанії Мазепу затримано при спробі виїзду до Польщі у пункті пропуску “Шегині”. Загалом в порядку ст. 208 КПК України затримано чотирьох осіб.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у незаконній приватизації державного майна, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а засновнику інвестиційної компанії ще й у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі у ній.

Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру у перевищення влади або службових повноважень двом колишнім керівникам Держгеокадастру у Київській області.

У листопаді 2023 року восьми учасникам цієї злочинної організації було повідомлено про підозру у незаконному заволодінні землями Київської ГЕС. Шестеро з них перебуває під вартою.