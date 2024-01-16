«Благодійники ООН» з… виправної колонії: житомирські поліцейські викрили чергову схему шахрайства

Відбуваючи покарання у місцях позбавлення волі в одній з виправних колоній Житомирщини, четверо чоловіків налагодили протиправний бізнес. А знаряддям для їх роботи слугували мобільні телефони. 5 січня слідчі поліції оголосили фігурантам про підозру у шахрайстві.

Викрили такий «стартап» оперативники регіонального Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ, працівники УСБУ в Житомирській області та оперативний відділ виправної колонії.

17 жовтня слідчі провели низку санкціонованих обшуків, в ході яких вилучили мобільні телефони, готівку, сім-картки, чорнові записи.

Слідчі слідчого управління ГУНП Житомирщини встановили, що четверо ув’язнених віком від 27 до 35 років ошукали принаймні восьмеро жителів різних регіонів України.

Фігуранти телефонували та називалися працівниками банку. Вони переконували співрозмовників назвати коди з повідомлень, нібито необхідних для зарахування допомоги від ООН. Таким чином, отримавши конфіденційну інформацію, необхідну для здійснення транзакцій, переказували заощадження на інші банківські рахунки. Потерпілі втрачали від 500 до майже 25 тисяч гривень.

Як встановили слідчі, зароблені нечесним шляхом кошти переводила в готівку інша особа, яка обмінювала гривні на валюту та зберігала заощадження в себе вдома. Ці гроші правоохоронці вилучили, тож нині вони встановлюють роль чоловіка у протиправній схемі.

5 січня слідчі оголосили чотирьом чоловікам про підозри у вчиненні шахрайства, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК України). Досудове розслідування триває.

За подібні діяння законодавством передбачено покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Житомирської області