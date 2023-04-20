Блоковано чергову схему незаконного переміщення ухилянтів за кордон в гідрокостюмах

Працівники Державного бюро розслідувань викрили черговий канал незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку.

Організатор схеми — мешканець Харківської області. Він ще минулого року втік від мобілізації, нелегально перетнувши кордон. Після втечі спритник вирішив заробляти гроші на таких ухилянтах, як і він сам.

Для того, аби «бізнес-план» спрацював, долучив до схеми трьох своїх знайомих, які залишились в Україні. Один з них — співробітник Держпродспоживслужби, інші двоє — цивільні.

Маршрут, який розробили ділки, пролягав поза пунктами митного пропуску в південно-західних областях України. Після того, як «клієнтів» доставляли до точки перетину кордону з Молдовою, вони вбрід переходили одну з місцевих річок. Для цього їм видавали гідрокостюми. На молдавському боці їх зустрічав організатор.

Вартість послуги складала – 5 тис. дол. США.

Наразі 3 фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 332 КК України). Двоє з них перебувають під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 років.

Організатору ж схеми, який ховається за кордоном, про підозру повідомлено заочно за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань