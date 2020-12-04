Блоковано механізм привласнення коштів інвесторів під виглядом участі у біржових торгах

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували діяльність угруповання, учасники якого привласнювали кошти інвесторів, імітуючи участь у електронних торгах на міжнародних фондових біржах.

Оперативники спецслужби встановили, що організували нелегальний бізнес двоє киян. Вони нелегально придбали клієнтські бази телефонів фінансових та кредитних установ.

Ділки орендували шість приміщень у різних районах столиці, де облаштувала кол-центри, в яких працювало понад 500 операторів. Вони телефонували клієнтам від імені трейдингової компанії та радили інвестувати гроші в акції відомих компаній на міжнародних фондових біржах. Спочатку «брокери» пропонували вкласти невеликі суми, щоб вкладник нібито міг пересвідчитись у надійності пропозиції.

Зловмисники використовували спеціально розроблене програмне забезпечення для демонстрації вкладникам електронних торгів нібито у режимі он-лайн. Вони також створювали для клієнтів персональні кабінети, де повідомляли про «зростання» у ціні придбаних акцій, та пропонували збільшити внески.

За наявною інформацією, ділки виманювали з потерпілих до 5 тисяч доларів США. Після рішення клієнта зняти свої гроші, зловмисники повідомляли йому про банкрутство компанії. За час існування оборудки, за попередніми оцінками, організатори встигли вивести через анонімні крипто-гаманці понад 3 мільйони доларів США.

Під час обшуків у кол-центрах правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні пристрої та програмне забезпечення, яке використовувалось для привласнення коштів інвесторів.

Тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення організаторам оборудки про підозру за ч. 3 ст. 200 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Викриття зловмисників проводилось спільно з Київською місцевою прокуратурою № 4.

СБУ