Близько ₴4 млн. збитків державі – на Львівщині судитимуть посадовця, обвинуваченого у службовій недбалості

Досудовим розслідуванням встановлено, що інженер технагляду, не перевіривши належним чином виконання підрядником ремонту автошляхів, підписав акти будівельних робіт. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Під час досудового розслідування, правоохоронці з’ясували, що компанія-підрядник виконувала ремонтні роботи з заміни дорожнього полотна на кількох ділянках автомобільних доріг. Керівництвом організації було внесено неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт щодо їх обсягів та вартості.

Водночас встановлено, що відповідальний за технічний нагляд за роботами провідний інженер державного підприємства, 63-річний мешканець Львівщини не перевірив належним чином виконані роботи і підписав документи, на підставі яких із бюджету на рахунок товариства були переказані кошти. Таким чином, державі було завдано збитків на суму майже чотири мільйони гривень.

Посадовця викрили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Львівщини за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області та за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт для розгляду до суду відносно фігуранта.

Обвинуваченому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Відділ комунікації поліції Львівської області