Бойовика так званої «ДНР», затриманого в потягу Москва-Одеса, відправили за ґрати на 8 років

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області виніс вирок учасникові терористичної організації «Донецька народна республіка».

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 10 січня.

4 серпня 2014-го чоловік виїхав з Одеси до Донецька, де увійшов до новоутвореної терористичної організації «ДНР». Його призначили бійцем «1 артилерійської бригади особливого призначення Корпусу народної міліції Міністерства оборони «ДНР» (в/ч 08802).

По березень 2017 року обвинувачений брав участь в складі групи по супроводженню військової техніки та керівників незаконних військових формувань т. зв. «ДНР» та «ЛНР», в тому числі керівництва підрозділів збройних сил РФ, а згодом в особистій охороні одного з керівників «ДНР».

За свою службу він отримав військове звання «лейтенант» і медаль «За боевые заслуги» з грошовим забезпеченням у розмірі 31500 рублів РФ щомісячно.

Чоловіка затримали навесні 2017-го, коли він намагався потрапити в Україну потягом Москва-Одеса. Прикордонниця розповіла, що від СБУ надійшло орієнтування щодо можливого в’їзду особи на територію України. При перевірці документів пасажира поїзда орієнтування співпали. Громадянин спокійно зібрався і прослідував з нарядом.

Під час спілкування з працівниками СБУ він підтвердив, що він був членом незаконного збройного формування. Зізнався, що підтримував організаторів Антимайдану в Одесі, а потім з цікавості поїхав у Донецьк.

В інтернеті опублікований відеоролик, на якому зображені чоловіки, які відпочивають у кімнаті і мають зброю та символіку незаконних збройних формувань. На верхньому ярусі ліжка лежить обвинувачений у військових штанах та смугастій майці (тільняшці) і на голові кулеметною стрічкою з набоями у вигляді «корони». Його представляють одеситом грузинської національності. Наприкінці відеоролику, чоловік, який коментує відеозапис, показує карту України, яка розділена і виказує погрози українській владі та українцям від «ДНР».

На телефоні затриманого виявлено фото і відео осіб у військовій формі та зброї. На одному відеозаписі знято, як обвинувачений стріляє з автомата і голос за кадром каже: «По укропам».

Матір цього чоловіка розповіла, що після подій в Одесі 2 травня 2014 року син з другом поїхав до Донецька, як йому здавалося, захищати Одесу. Про це він сказав їй уже з поїзда Донецька. Потім інколи телефонував і розповідав, що працює водієм. Жінці не відомо чи отримував син плату за роботу, однак весь час скаржився, що не має грошей. Кошти вона йому не висилала. Розуміє що він в Донецьку був у армії і звісно не в українській, у незаконних формуваннях. Сина побачила вже після його затримання.

Чоловіка засудили до 8 років позбавлення волі, з конфіскацією майна, крім житла. До набуття вироком законної сили він перебуває під вартою.