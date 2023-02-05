Бойовичку так званої «ЛНР» заочно засудили до 11 років ув’язнення

Соснівський райсуд міста Черкаси визнав уродженку Луганщини Ірину Бондарчук винною в участі у терористичній організації.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 13 січня.

За версією обвинувачення, з 2017 року і по теперішній час Бондарчук із корисливих мотивів бере участь в одному з незаконних збройних формувань «ЛНР».

Жінка обіймає посаду начальника складу забезпечення так званої «16 батальйону територіальної оборони 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу Народної міліції ЛНР» і має військове звання «єфрейтор». До її обов’язків входить отримання та видача речового майна для військовослужбовців.

Бондарчук судили заочно, оскільки вона все ще проживає на окупованій території.

У матеріалах справи є акти огляду інтернет-сторінкок щодо «4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу народної міліції ЛНР» і незаконного збройного формування т.зв. «6 окремого козачого полку імені отамана Матвія Платона 2 армійського корпусу міліції ЛНР».

Також суду надано протокол огляду сторінки обвинуваченої у мережі «Одноклассники». Ірина Бондарчук (у дівоцтві Арканцева) повідомляла про себе, що вона народилась у місті Антрацит Луганської області і проживає в селі Новоросія Шкотівського району. Це вимараюче село у Приморському краю в РФ, назване на честь нових земель Росії, що колись належали Китаю. Можливо, Бондарчук помилково вказала це село, не знайшовши іншого населеного пункту з назвою Новоросія.

На особистій сторінці в «Одноклассниках» Бондарчук виклала обмежену інформацію про себе, але опублікувала багато фото. Це світлини у військовій формі «ЛНР», інколи з георгіївською стрічкою та на фоні військової техніки. Також долучено знімок екрана з грамотою начальника управління «Народної міліції «Луганської Народної Республіки» від 25.02.2018, якою нагороджується єфрейтор Бондарчук до Дня захисника Вітчизни, знімок екрана з медаллю «Управлінню народної міліції Луганської народної республіки 5 років».

У мережі «Вконтакте» Бондарчук підписана на понад 100 груп, серед яких «4-я ОМБр 2-го АК Народной милиции ЛНР», «Новости сверхдержави», «Что там в России».

Протягом 2021 року слідчі прослуховували телефонні розмови Бондарчук, в яких вона обговорювла свою військову службу в «ЛНР» і святкування дня народження.

У судовому засіданні допитувався свідок. Цей чоловік у 2017-му кілька місяців служив на посаді командира господарського відділення танкового батальйону 4 ОМБр 2 АК «НМ ЛНР». В цей період на одному із складів міста Алчевськ він познайомився з Бондарчук, яка тоді працювала завскладом 16-го батальйону «Народної міліції ЛНР» в Антрациті. Вони бачилися і спілкувалися близько 4-5 разів на складах в Алчевську, коли очікували в черзі на отримання форми та продуктів харчування для своїх частин. Свідок запам’ятав її, оскільки жінок на військовій службі небагато. Ірина мала повну статуру і вік за 40 років. Сам свідок виїхав із окупованої території і в квітні 2018-го добровільно повідомив СБУ про діяльність терористичної організації «ЛНР» та свою участь в ній і ухвалою суду був звільнений від кримінальної відповідальності.

Суд заочно призначив Бондарчук 11 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. Покарання вона відбуватиме з моменту затримання.