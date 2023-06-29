Бойовика фейкової «ДНР», який був фігурантом справи одеських «комсомольців-терористів», засуджено до 15 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури уродженця Одеси заочно засуджено за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що залишившись на тимчасового окупованій території, засуджений приєднався до одного з підрозділів політичного блоку «ДНР» – так званого «Комитета освобождения Причерноморья».

В рядах організації він налагоджував координацію між її членами, забезпечував поповнення новими прихильниками, популяризував діяльність «ДНР» та «ЛНР», публічно закликав до ведення збройного опору силам антитерористичної операції, вчинення терористичних актів, захоплення і подальшої окупації території України, встановлення на захоплених територіях влади квазіреспублік та створення на них псевдодержавного утворення «Новоросії».

Ворожа пропаганда викладалася на відеохостингу YouTube.

З 2004 року чоловік відбував покарання в Торезькій виправній колонії № 28 на Донеччині за тероризм, грабежі, бандитизм, незаконне зберігання зброї та спробу повалення державної влади в Україні.

У 2000-х роках для втілення проросійських поглядів він створив банду «Комуністи-революціонери». До неї увійшли прихильники відродження СРСР та встановлення диктатури комуністичної партії. Серед доведених епізодів злочинної діяльності організованої групи – вибухи біля будівлі СБУ в Києві восени 2002 року, озброєне пограбування ювелірних магазинів та пунктів обміну валют.

В серпні 2014 року після окупації міста Торез бойовики «ДНР» звільнили його з в’язниці.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося СБУ в Одеській області.

Офіс Генпрокурора