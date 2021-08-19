Боксера, який під час конфлікту убив співробітника УДО, засуджено до 7 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва судом винесено обвинувальний вирок чоловіку, який під час вуличного конфлікту наніс смертельну травму киянину (ч. 2 ст. 121 КК України).



Нагадаємо, подія сталася вночі 02 січня 2019 року на Саперному полі у Печерському районі столиці.

Чоловік, вигулюючи собак, переходив дорогу та побачив автомобіль, який проїжджав позаду нього. У подальшому, між чоловіком, водієм та пасажирами автомобіля виник словесний конфлікт з приводу того, що їх автомобіль, ледь не збив його собаку.

В ході конфлікту, чоловік наніс удар одному з пасажирів автомобіля в область правої частини обличчя – голову, чим заподіяв йому тілесні ушкодження у вигляді внутрішньочерепної травми.

Від отриманої травми потерпілий помер на місці.

Зловмисник з місця події зник. Ним виявився місцевий житель, колишній професійний боксер.

Як встановлено пізніше, потерпілий був співробітником Управління державної охорони.

За результатами досудового слідства обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду міста Києва.

У ході судового розгляду обвинувачений свою винуватість в інкримінованому злочині не визнавав.

Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченому покарання у виді 9 років позбавлення волі.

18.08.2021 Печерським районним судом винесено обвинувальний вирок, яким боксера визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України та засуджено до реальної міри покарання — позбавлення волі строком на 7 років.

Після вивчення тексту вироку, буде вирішено питання щодо його оскарження.

Пресслужба Київської міської прокуратури