Больной шизофренией учитель «увидел демонов» и расправился с матерью

В городе Самбор Львовской области произошла трагедия. 47-летний мужчина с шизофренией задушил свою 80-летнюю мать,после чего две недели жил с ее телом в квартире.

Полицейским пришлось провести спецоперацию, чтобы попасть в жилище. В квартире они обнаружили труп женщины в кровати, и задержали ее сына.

Как сообщают «Факты ICTV», у покойной был перелом подъязычной кости, что говорит об удушении.

Женщина многие годы работала учителем. Ее сын с отличием окончил школу и ВУЗ, после чего начал работать учителем биологии в Закарпатье.

В квартире следователи нашли огромное количество книг на тему эзотерики. Соседи сообшили, что мужчина придумал свою религию и заставлял свою мать голодать.

При этом женщина всегда выгораживала сына, даже когда от недоедания теряла сознание.

Полицейские отметили, что 20 лет женщина скрывала от всех, что ее сын болен. Со временем болезнь начала прогрессировать, и он начал утверждать, что слышит голоса в голове и видит демонов. В последние 6 месяцев заболевание обострилось, он перестал выходить на улицу и выпускать мать из квартиры.

То, как убивал родную мать, мужчина не помнит.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, где решается вопрос о его отправке на принудительное лечение. // clutch.net.ua