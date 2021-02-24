Бориспільські патрульні виявили водія вантажівки в стані наркотичного сп’яніння

Сьогодні, близько 12-ї години, на 88 км автодороги Київ — Харків — Довжанський за порушення ПДР інспектори зупинили водія транспортного засобу MAN. За кермом був 34-річний мешканець Київщини.

Під час перевірки документів, поліцейські помітили у кермувальника явні ознаки наркотичного сп’яніння. За результатами обстеження лікаря, порушник перебував у стані наркотичного сп’яніння внаслідок вживання амфетаміну.

Патрульні поліцейські склали на водія адміністративні матеріали ч.1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП. Порушника відсторонили від керування. Транспортний засіб передали іншому водієві, який має відповідну категорію посвідчення водія.

Патрульна поліція закликає водіїв не порушувати закон! Пам’ятайте, що нетверезий водій — це загроза для життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху! // Вартові еспресо