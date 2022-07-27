Борщівські поліцейські оперативно затримали зловмисника, який обікрав трьох дітей

До співробітників відділення поліції №1 міста Борщова надійшли заяви від трьох батьків – жителів села Озеряни, у чиїх дітей невідома особа викрала особисті речі. Дівчинка втратила мобільний телефон, один хлопчик – рюкзак, інший– велосипед. Усі школярі перебували в таборі, організованому при місцевому храмі.

Оперативно відреагувавши на повідомлення, правоохоронці швидко встановили та розшукали зловмисника. Ним виявися 44-річний житель села Підзамочок Бучацької громади. Як з’ясувалося, зловмисник добирався на роботу і помітив біля церкви в Озерянах дітей. Вирішив зайти – подивитися.

Зі слів очевидців, зловмисник заходив до церкви, навіть на службі стояв, а потім непомітно зник. Діти, збираючись додому, виявили, що пропали їхні речі.

Поліцейські затримали зловмисника у сусідньому населеному пункті. У нього вилучили все накрадене. Загальна вартість – понад десять тисяч гривень.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 (крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області