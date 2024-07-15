Борзнянські поліцейські затримали підозрювану у вбивстві односельця

Співробітники відділення поліції № 3 (м. Борзна) Ніжинського райуправління поліції оперативно розкрили вбивство мешканця одного з сіл Борзнянської міської громади. Підозрювану затримано до ізолятору тимчасового тримання.

Вранці 13 липня до поліції повідомили, що у власному будинку знайдено мертвим 27-річного мешканця села неподалік Борзни. За викликом на місце події негайно прибули слідчо-оперативна група відділення поліції № 3 (м. Борзна) та оперативники кримінальної поліції.

В ході огляду місця події правоохоронці встановили, що потерпілому було завдано ножового поранення грудей в область серця. Згодом судово-медична експертиза підтвердила, що саме проникаюче поранення грудної клітки з ушкодженням серця призвело до смерті чоловіка.

В результаті проведених слідчо-оперативних заходів поліцейські упродовж кількох годин встановили особу причетної до вбивства особи. Нею виявилася 45-річна мешканка цього ж села, яка періодично співмешкала з потерпілим, проте надовго не залишалася через часті конфлікти.

Поліцейські з’ясували, що в ніч на 13 липня між ними виник черговий конфлікт, в ході якого жінка вдарила господаря у груди кухонним ножем. Цей удар виявився фатальним.

Зловмисницю затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчий відділення поліції № 3 (м. Борзна) за погодженням з прокурором Ніжинської окружної прокуратури повідомив жінці про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 статті 115 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області