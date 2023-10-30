Браконьєр з Білгород-Дністровського району відповідатиме за незаконний улов майже на ₴290 тисяч

Правопорушника засудили до штрафу та зобов’язали відшкодувати заподіяну державі шкоду.

Під час проведення рейду в акваторії озера Джаншейське Лиманської територіальної громади співробітники сектору водної поліції Білгород-Дністровського РВП спільно з морською охороною викрили місцевого чоловіка, який здійснював незаконний вилов риби.

Правопорушник, без будь-яких дозвільних документів, за допомогою сіток виловлював з маломірного човна рибу. Поліцейські вилучили у рибалки в якості речових доказів три сітки, плавзасіб та 128 одиниць різних видів риби, серед яких карасі, сазани, окуні та камбали.

«В рамках розпочатого кримінального провадження експерти встановили загальну суму завданого державі збитку, яка склала майже 290 тисяч гривень. Зібравши достатньо доказів дізнавачі, під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури, висунули правопорушнику обвинувачення у незаконному зайнятті рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду, за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України, та скерували обвинувальний акт до суду»,- прокоментував тимчасово виконувач обов’язків начальника відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Едуард Коломієць.

Суд ухвалив вирок, яким визнав підсудного винним та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 25,5 тис. гривень. Крім того, правопорушник повинен відшкодувати заподіяні державі збитки.

Також суд визначив долю речових доказів – сітки, човен та улов конфіскувати на користь держави.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини