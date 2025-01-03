Брали хабарі за дозвіл на вирубку ялинок та оренду землі – у двох областях затримано голів ОТГ

Заходи для затримання посадових осіб проводилися в Тернопільській та Рівненській областях. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди за «вирішення питань» становить понад 80 000 гривень.

На Рівненщині оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі обласної поліції затримали голову однієї з об’єднаних територіальних громад на хабарі у 40 000 гривень. Саме в таку суму посадовець оцінив надання дозвільних документів на вирубку хвойних насаджень на землях комунальної власності та видачу довідки щодо їх походження. Гроші отримував кількома траншами на картковий рахунок та готівкою.

Голова ОТГ з Тернопільщини за укладання договору оренди земельної ділянки із заниженим орендної ставки вимагав 1 000 доларів неправомірної вигоди. Його затримали оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі поліції Тернопільської області під час отримання коштів від підприємця.

Обидва фігуранти затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголошені підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

За скоєне підозрюваним може загрожувати до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Заходи з викриття проводилися спільно з СБУ в Рівненській області. Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює Рівненська та Тернопільська обласні прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України