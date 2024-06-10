Братів підсанкційних екснардепів та їх спільників підозрюють в ухиленні від сплати понад 75 млн грн податків

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури двом бенефіціарним власникам товариства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України). Керівнику та бухгалтеру цього ТОВ інкримінують ухилення від сплати податків та службове підроблення (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у 2017-2023 роках рідні брати двох підсанкційних екснардепів організували схему ухилення від сплати податків, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Підозрювані є бенефіціарними власниками одного із заводів з виробництва цегли на Львівщині.

СБУ повідомляє, що йдеться про Сергія Медведчука та Богдана Козака – братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються у держзраді.

Для реалізації злочинного плану брати екснардепів залучили керівника та бухгалтера. Вони вносили та підписували фінансово-звітну документацію з недостовірними відомостями щодо обсягів виробленої та реалізованої продукції.

Насправді ж кількість фактично проданої продукції та дохід фірми були в рази більшими, ніж офіційно задокументовані. Відповідно, сума податків та інших обов’язкових платежів повинна була сплачуватись більша.

Внаслідок таких неправомірних дій до державного бюджету не надійшло понад 75 млн грн податків.

Досудове розслідування – ТУ ДБР у місті Львові, оперативний супровід – Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.