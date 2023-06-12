Брати-близнюки обкрадали квартири, тимчасово залишені миколаївцями

З квартир мешканців обласного центру зловмисники викрадали усе, що становило цінність – від одягу до побутової техніки. Потенційних жертв обирали ретельно вираховуючи ті помешкання, де ніхто не мешкає, залишаючи свої мітки. Після вчинення чергового злочину братів-фігурантів затримали поліцейські. Нині зловмисникам слідчі повідомили про підозру та суд обрав їм запобіжні заходи.

До відділення поліції № 2 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення від мешканки Миколаєва про те, що невідомі, шляхом підбору ключа, проникли до її квартири та викрали шуби з натурального хутра, планшет, коштовний посуд та ювелірні вироби.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативники обласного управління карного розшуку поліції спільно із оперативниками Миколаївського районного управління поліції за підтримки співробітників кримінального аналізу встановили особи зловмисників та затримали їх одразу після вчинення ними чергового злочину. Під час особистого огляду та сумки, з якою вийшли зловмисники з житла, поліцейські виявили цінні речі та знаряддя злочину.

Фігурантів слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Затриманими виявились два брати-близнюки 45 років, які раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення розбійного нападу.

У ході розслідування поліцейські встановили, що фігуранти у багатоквартирних будинках вираховували ті помешкання, де власники давно не з’являлись, а дізнавались про це, залишаючи там мітки. Коли ж мали впевненість, що господарі відсутні, підбирали ключ до вхідних дверей та проникали до житлових приміщень, та після вчинення злочину у такий же спосіб зачиняли їх.

Під час обшуків домоволодінь затриманих правоохоронці виявили та вилучили викрадені речі, відмички для замків, рукавички та інші знаряддя злочину. Також в одного із фігурантів поліцейські вилучили гранату.

Слідчі повідомили крадіям про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану». Чоловікам загрожує до восьми років ув’язнення.

Нині одному із братів-фігурантів суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб, іншому – арешт на 60 діб із правом внесення застави.

За фактом вилучення вибухівки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Нині поліцейські довели причетність фігурантів до вчинення двох крадіжок та встановлюють їхню причетність до вчинення аналогічних злочинів на території міста та області.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області