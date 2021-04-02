Братья, подозреваемые в убийстве херсонского бизнесмена, причастны к еще одному покушению и поджогу машины полицейского

В полиции заявили, что инициаторами недавнего поджога машины полицейского в Херсоне являются двое известных в области братьев, которые находятся в международном розыске за организацию двух заказных убийств в 2018 году. А координировал действия непосредственных исполнителей человек, который находится за границей.

Об этом сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

Как известно, в Херсоне ночью 30 марта сожгли Mercedes-Benz , которым пользовался один из заместителей начальника Херсонского районного управления полиции.

Как сообщил начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Вадим Дзюбинский, оперативники херсонской полиции получили информацию о том, что неизвестные лица с целью личной мести и запугивания сотрудника полиции готовятся к повреждению его личного имущества, в частности — поджога автомобиля. Во время проведения негласных розыскных действий работники Департамента уголовного розыска и Главного следственного управления под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора оперативно установили лиц, которые должны были это сделать, а затем спланировали спецоперацию для их задержания.

– Привлекая спецподразделение КОРД, при контроле за совершением преступления мы сразу после совершения преступления задержали трех человек за поджог автомобиля одного из руководителей территориального подразделения в Херсонской области, — рассказал начальник департамента уголовного розыска.

Задержанными оказались трое ранее судимых херсонцев: одному из злоумышленников 33 года, двум другим — по 31. Задержанным сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного часть 2 статьи 15 части 2 статьи 347 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное повреждение имущества, принадлежащего работнику правоохранительного органа или их близким родственникам, в связи с выполнением служебных обязанностей работником правоохранительного органа, совершенное путем поджога. Действующим законодательством за такие действия предусмотрено наказание — до пятнадцати лет лишения свободы. 1 апреля Печерский суд Киева избрал подозреваемым меры пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога общим размером более 1 миллиона 200 тысяч гривен.

Также Вадим Дзюбинский сообщил, что оперативники Нацполиции установили заказчиков и организатора поджога автомобиля полицейского.

– Организатор этого преступления, который координировал действия исполнителей, находится за границей. Заказчики — известные в Херсонской области два брата, которые находятся в международном розыске за организацию двух заказных убийств на территории Херсонской области в 2018 году. В частности убийство предпринимателя и покушение на убийство его личного охранника, который остался инвалидом. Еще одно убийство сотрудники полиции Херсонщины предупредили и задержали непосредственных исполнителей, – рассказал Дзюбинский.

В рамках указанного уголовного производства проводятся следственные действия. Полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия для задержания организатора и заказчиков преступления.

Как известно, 49-летнего бизнесмена Игоря Пащенко расстреляли из пистолета вечером 24 апреля 2018 года в Днепровском районе Херсона, его охранник был ранен. Игорь Пащенко стал известен в Херсоне после конфликта с экс-мэром Владимиром Сальдо. Так, история началась с его брата — Дениса Пащенко. Причем, конфликт разгорелся не в Украине, а Доминиканской республике. Так, тогда Владимир Сальдо оказался в местной тюрьме. Он обвинял брата Пащенко Дениса в собственном похищении. В свою очередь Денис Пащенко заявлял, что он жертва.

В 2019 году Украина направила через Интерпол документы в Швейцарию для экстрадиции бизнесмена Дениса Пащенко, которого подозревают в похищении бывшего городского головы Херсона Владимира Сальдо.

Известным в криминальной среде Херсона родным братьям в возрасте 36 и 43 года сотрудники следственного управления сообщили подозрение в организации заказного убийства 13 ноября 2020 года. Тогда же следователи и прокуроры обратились с ходатайством в Херсонский городской суд с целью избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. 16 ноября в подозреваемым должны были избрать меры пересечения. Однако ни один из братьев на судебное заседание не явился, их объявили в розыск. Отметим, что одного из подозреваемых по делу о расстреле херсонского бизнесмена Пащенко задержали 11 ноября в Днепре.

О втором покушении из сообщения полиции известно, что двух исполнителей заказного убийства задержали в Херсоне при передвижении на автомобиле ВАЗ. При них были автомат Калашникова, три магазина с патронами, глушитель и граната Ф-1. За 15 тысяч долларов двое жителей Харьковской и Черкасской области должны были убить двух жителей Херсона.

Напомним, как в январе 2016 года в центре Николаева со стрельбой задержали молодчиков из Херсона, пытавшихся похитить девушку и напавших на патрульных.

5 мая 2016 года в Николаеве возле здания Центрального районного суда двое жителей Херсона — братья Дмитрий и Сергей Кальченко, которых судили за нападение на патрульных полицейских, препятствуя законной журналистской деятельности, отобрали у корреспондентов «Преступности.НЕТ» фотоаппарат.

Примечательно, что перед инцидентом с николаевскими патрульными Дмитрий Кальченко еще едва не наехал на патрульного в Одессе. Также добавим, что братья Кальченко являются частыми нарушителями правил дорожного движения как в Николаеве, так и в Херсоне. // Преступности.НЕТ