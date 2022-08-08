Брав гроші за допомогу у виїзді з окупованих територій і зникав – судитимуть псевдоволонтера

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного чоловіка за фактом шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, у квітні 2022 року харків’янин в інтернеті знаходив людей, які шукали перевізників, аби перевезти своїх родичів з тимчасово окупованих територій.

Підозрюваний, видаючи себе за волонтера, пропонував допомогти в цьому, але прохав перевести гроші йому на картку нібито на паливо.

Потерпілі переводили на картку шахрая гроші, після чого псевдоволонтер переставав виходити на зв’язок.

Обвинувальний акт направлено до Октябрського районного суду м. Полтави.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура