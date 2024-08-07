Брав гроші за рекламу, яку не публікував: судитимуть афериста з Дубенського району

Слідчі Дубенського РВП закінчили досудове розслідування та за процесуального керівництва Дубенської окружної прокуратури скерували на розгляд суду матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом за ч.1,2 ст.190 КК України.

Поліцейські встановили, що 35-річний зловмисник із липня по жовтень минулоріч в групах соціальних мереж, які адміністрував, публікував оголошення про розміщення реклами.

Місцеві підприємці зверталися до нього за цією послугою. Чоловік, у якості оплати, просив гроші – від 500 до 4000 гривень, які потрібно було перерахувати на банківську картку. Однак, після отримання коштів, жодної реклами він не розміщував, а замовників запевняв, що свою роботу виконав.

Таким чином 35-річний мешканець Дубенського району ошукав дев’ятьох на загальну суму 14 200 гривень.

Відомо, що він і раніше притягався до адміністративної відповідальності. Однак, цього разу, відповідно до санкції статті, йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Обставини, які пом’якшують чи обтяжують покарання, слідством не встановлені.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області