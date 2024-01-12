Брав участь у боях проти ЗСУ у складі ПВК «Вагнер» – уродженцю Бердичева повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурора Житомирської обласної прокуратури уродженцю міста Бердичева повідомлено про підозру у державній зраді та участі у воєнізованому збройному формуванні держави-агресора, яке веде бойові дії проти Збройних Сил України на тимчасово окупованій території України (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідство встановило, що тяжкі злочини проти основ національної безпеки України скоїв 29-річний житель Бердичева.

Свого часу він мав проблеми із законом в Україні, тому після одруження змінив прізвище та виїхав на росію. Там також опинився за ґратами, звідки у листопаді 2022 року пішов служити до ПВК «Вагнер».

Після повномасштабного збройного вторгнення росії у складі ворожого воєнізованого формування був передислокований на тимчасово окуповану територію України.

Підозрюваний з лютого по травень минулого року активно протистояв Силам оборони України. Безпосередньо брав участь у запеклих боях, які «вагнерівці» вели проти українських захисників на території Донецької області, зокрема, у гарячих зіткненнях під Бахмутом.

Підозрюваний хизувався у соцмережах статусом «вагнерівця» та в онлайн-спілкуванні обіцяв приятелям-землякам незабаром прийти у Бердичів разом із ПВК «Вагнер».

Досудове розслідування проводить УСБУ в Житомирській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури