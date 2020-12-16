Бронежилети, шоломи та рюкзаки на ₴700 тис. збитків – судитимуть двох військовослужбовців (відео)

Слідчими ТУ ДБР у місті Миколаєві завершено досудове розслідування стосовно колишнього начальника речової та продовольчої служби тилу військової частини (старшого лейтенанта) і колишнього начальника речового складу військової частини (старшого матроса).

Досудовим розслідуванням встановлено, що старший лейтенант, перебуваючи на посаді начальника речової та продовольчої служби тилу військової частини, не забезпечив облік та не організував збереження речового майна, яке надходило до військової частини, а також не контролював роботу підлеглого – начальника речового складу військової частини.

Старший матрос не вів кількісний та якісний облік матеріальних засобів, що знаходяться на складі військової частини, в тому числі книгу обліку наявності та руху військового майна по речовій службі, здійснював бездокументарну видачу невстановленим особам, а саме:

• бронежилетів у кількості 61 шт. загальною вартістю 306 952 грн.;

• шоломів кевларових у кількості 159 шт. загальною вартістю 343 440 грн.;

• рюкзаків у кількості 169 шт. загальною вартістю 58 981 грн.;

• чохлів до шолома кулезахисного у кількості 171 шт. загальною вартістю 7 182 грн.

Внаслідок цього, у військовій частині виникла нестача вищевказаного речового майна на суму понад 716 000 грн.

Таким чином, колишній старший лейтенант і старший матрос обвинувачуються у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що заподіяло тяжкі наслідки, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України).

Обвинувальний акт направлено до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала військова прокуратура Одеського гарнізону Південного регіону України.

Державне бюро розслідувань