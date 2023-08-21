Британську медсестру засудили до довічного ув’язнення за вбивство немовлят

Люсі Летбі стала третьою жінкою у Великій Британії, засудженою до довічного ув’язнення.

Британську медсестру Люсі Летбі засудили до довічного. позбавлення волі у справі про вбивство семи немовлят та замах на ще шістьох дітей.

“Це була жорстока, розрахована і цинічна кампанія з вбивства дітей, до якої були залучені найменші і найвразливіші з них”, – заявив суддя Джеймс Госс.

Він також додав, що Летбі не покаялася у скоєному, а насправді немає пом’якшуючих обставин.

Жінка не зможе вийти на волю – їй відмовили у можливості дострокового звільнення.

Слідчі вважають, що Люсі Летбі вбила п’ятьох хлопчиків і двох дівчаток у 2015-2016 роках у Лікарні графині Честерської. Медсестра вводила немовлятам інсулін чи повітря чи перегодовувала їх. Про мотиви її злочинів не повідомляється. // Вот Так