Будівельні роботи в аеропорту «Ужгород» зі збитками на ₴7,5 млн. – підозрюють ексдиректора летовища та підрядника

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому директору аеропорту «Ужгород» у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України), а керівнику підрядного товариства – заволодінні бюджетними коштами і службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, комунальне підприємство та підрядне товариство уклали договір на виконання реконструкції світлосигнальної системи аеродрому і системи її електропостачання. Загальна вартість проєкту становила майже 79 млн грн.

Під час будівництва підрядник за завищеною вартістю придбав спецобладнання, яке не відповідало вказаним у документації вимогам. При цьому вніс недостовірні дані до акту вартості вмонтованого устаткування. Чинний на той час керівник летовища, неналежно виконуючи службові обов’язки, погодив підроблений документ.

Внаслідок неправомірних дій збитки державному бюджету склали 7,5 млн грн.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи та арештовано їхнє майно.

Досудове розслідування здійснює ГУ Нацполіції в Закарпатській області за оперативного супроводу обласного Управління СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора