Будівництво артезіанської свердловини у Києві зі збитками у понад ₴580 тис. – повідомлено про підозру експосадовцю КП «Київводфонд»

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому заступнику директора КП «Київводфонд» за фактом розтрати бюджетних коштів у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що між КП «Київводфонд» та приватним підприємством укладено договір на будівництво артезіанської свердловини на вулиці Вишгородській в Оболонському районі столиці.

При цьому підозрюваний підписав акти виконаних будівельних робіт, до яких були внесені недостовірні відомості.

Так, згідно проєкту та паспорту будівництва, глибина свердловини – 270 пм. Натомість судовою будівельно-технічною експертизою встановлено, що насправді глибина артезіанської свердловини становить – 158 пм.

Таким чином територіальній громаді міста Києва спричинило збитки на понад 580 тис. гривень.

Київська міська прокуратура