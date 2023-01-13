Будівництво моста у Східниці на Львівщині – директора будівельної фірми судитимуть за привласнення майже ₴9 млн. 

За процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора будівельного підприємства за фактами заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у 2020 році між Східницькою селищною радою та очолюваним обвинуваченим підприємством укладено договір на будівництво моста, який повинен був об’єднувати смт. Східницю із сусіднім селом.

В подальшому, з метою заволодіння бюджетними коштами, обвинувачений вносить в офіційну документацію недостовірні дані про обсяги виконаних робіт та вартість використаних матеріалів. У такий спосіб директор товариства привласнив 8,7 млн грн.

Після чого, для легалізаціїї цих коштів, він укладає договір фінансової позики із очолюваним підприємством і перераховує незаконно одержані гроші на свій приватний рахунок.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. За клопотанням прокурора, з метою забезпечення відшкодування збитків, на його майно накладено арешт (на загальну суму близько 7,5 млн грн) та заявлено цивільний позов.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області за матеріалами Дрогобицького РВ УСБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури