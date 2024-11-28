Будівництво Подільського мосту зі збитками у ₴3,5 млн.: повідомлено про підозру заступнику директора столичного КП

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру заступнику директора КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, під час будівництва Подільського мосту у місті Києві (ч. 2 ст. 367 КК України).

У квітні 2017 року комунальне підприємство та генпідрядник уклали договір на виконання робіт по об’єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Слідством встановлено, що у червні 2023 року підозрюваний, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, не перевірив фактичні обсяги використаного будівельного матеріалу – піску річкового та витрати на експлуатацію будівельних машин та механізмів, однак підписав акти приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023. Йдеться про роботи з влаштування земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова.

До актів виконаних робіт внесені завищені відомості про використання піску, а також завищено обсяги проведених робіт.

Відповідно до висновків судових будівельно-технічної та економічної експертиз, розмір збитків територіальної громади становить понад 3,5 млн грн.

Пресслужба Київської міської прокуратури