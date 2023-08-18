Будувала кар’єру «правоохорониці» при окупантах — мешканці Балаклії оголошено підозру

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 43-річній жінці за фактом колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час захоплення російськими загарбниками м. Балаклія місцева жителька добровільно пішла на співпрацю з окупантами.

Жінка обійняла посаду «оперуполномоченого отделения по борьбе с групповой преступностью УВД ВГА Харьковской области».

Колаборантка здійснювала переведення, звільнення працівників, займалася обліком особового складу, формуванням та веденням особових справ співробітників.

Наразі вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — ДКР СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури