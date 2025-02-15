Бухгалтерка медоб’єднання «нанедбалила» на карантинних виплатах на ₴625 тисяч

Слідчі Житомирського райуправління поліції завершили розслідування неправомірної діяльності 69-річної бухгалтерки одного з медичних закладів Житомирського району. Жінка у період карантину незаконно нарахувала специфічні доплати сотням працівників установи, чим завдала державі збитків на понад 625 тисяч гривень. Нині обвинувальний акт передано до суду.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2021 році фігурантка виконувала обов’язки головного бухгалтера територіального медичного об’єднання в одному з селищ. До її компетенції входило нарахування заробітної плати та додаткових виплат працівникам закладу.

У січні того року вона здійснила незаконне нарахування доплат 157 медичним працівникам за надання допомоги хворим на Covid-19. Однак, відповідно до законодавства, такі виплати були передбачені лише на 2020 рік, тож надалі були неправомірними. Крім того, для 16 колег ці нарахування у кілька разів перевищили встановлені норми.

Слідчі Житомирського райуправління поліції інкримінували жінці службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). За процесуального керівництва Коростишівської окружної прокуратури досудове розслідування було завершено. Оперативний супровід здійснювали співробітники УСБУ в Житомирській області.

Обвинуваченій загрожує від 2 до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років, а також штраф від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Житомирське районне управління поліції