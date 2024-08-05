Бухгалтерка незаконно привласнила майже ₴1,3 млн. з рахунків роботодавця для погашення своїх кредитів

Жінці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. За скоєне їй загрожує до 12-ти років увʼязнення з конфіскацією майна.

Оборудки громадянки викрили та задокументували слідчі відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 спільно із співробітниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ.

До поліції надійшла заява від 56-річного підприємця, який займається орендою нерухомості.

Чоловік повідомив, що під час перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності його суб’єкта господарювання на рахунках було виявлено нестачу грошей в розмірі майже 1 мільйона 300 тисяч гривень.

За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження, під час розслідування якого встановили, що до зникнення грошей причетна 52-річна головна бухгалтерка ФОПа, яка одразу ж після проведення аудиторської перевірки звільнилась.

Згідно зі своїми посадовими обов’язками жінка відповідала за повний облік коштів, що надходили на рахунки ФОПа, їх витрати та своєчасне відображення у бухгалтерських операціях. Маючи доступ до електронного цифрового ключа з підписом керівника, працівниця могла від його імені здійснювати різноманітні розрахунково-касові операції, укладати відповідні договори про співпрацю з іншими суб’єктами господарювання тощо.

Поліцейські встановили, що бухгалтерка, зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж трьох років незаконно привласнила 1 млн 286 тис. 870 грн шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації в системі банку даних для обслуговування клієнтів. Вказані кошти зловмисниця перераховувала на рахунки кредиторів задля погашення особистих заборгованостей, які не мала змоги сплатити самостійно. Таких переказів нею було здійснено більше сотні.

«В ході досудового розслідування ми зібрали достатню кількість доказів протиправності дій жінки та під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили їй про підозру за ч.ч. 1, 3 ст. 362 та ч.ч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Йдеться про несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах чи комп’ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації, вчинену особою, яка має право доступу до неї, зокрема повторно, а також розтрату чужого майна, яке перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену у великому та особливо великому розмірі. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Слідчі дії тривають», – повідомив слідчий у справі Станіслав Бєліков.

Максимальне покарання, яке загрожує жінці, – до 12-ти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Свою вину вона визнала та вже відшкодувала підприємцю майже половину незаконно привласненої суми.

Одеське районне управління поліції № 1