Бухгалтерку держпідприємства МВС за розтрату ₴17 мільйонів засудили умовно, її шеф у розшуку

Шевченківський райсуд Києва визнав колишню головну бухгалтерку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» винною в шахрайському заволодінні коштами за змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 8 грудня.

Оскільки підприємство «Інформ-Ресурси» було збитковим, у 2018 році Міністерство внутрішніх справ дало дозвіл на продаж приміщення в Києві — проїзд Військовий, 8. Гроші, зокрема, планували витратити на погашення податкової заборгованості.

Покупцем виступило ТОВ «Персевбуд», заплативши майже 19 мільйонів гривень.

Отримавши гроші, державне підприємство не стало погашати борги, а перерахувало близько 17 мільйонів за неіснуючі «інформаційно-консультаційні» послуги на рахунки трьох фіктивних компаній.

Слідчі з’ясували, що доступ до електронного цифрового підпису для здійснення платежів мали директор підприємства і головний бухгалтер.

Будівля перебувала в податковій заставі і без зняття такої продаж не міг відбутися. За версією слідства, директор підприємства подав держреєстратору підроблену ухвалу суду про скасування записів про податкову заставу.

Директор «Інформ-Ресурси» Юханнан Бабаєв начебто тривалий час брехав керівнику Департаменту державного майна та ресурсів МВС, кажучи, що гроші від продажу приміщення ідуть на сплату податків у ГУ ДФС в м. Києві та на рахунки інших кредиторів.

У кінці 2018 року зловживання розкрилися і Бабаєва звільнили, а підприємство почали ліквідовувати. Поліція завела кримінальну справу. Екскерівник «Інформ-Ресурси» Бабаєв зник і до сьогодні перебує в розшуку.

Колишня головна бухгалтерка винною себе не вважає. Вона розповіла в суді, що на цю посаду перевелася з аналогічної роботи в ДП МВС України «Служба замовника МВС України», що вже перебувало у процесі припинення.

Жінка стверджувала, що ключа для проведення платежів не мала, її шеф Бабаєв сказав, що це не потрібно, бо всі платіжки підписуватиме він самостійно. Бухгалтер визнала, що знала про продаж будівлі і помітила великі платежі на користь трьох компаній, з яких ТОВ «Коссад Решерш» отримала майже 13 млн грн. Оскільки сума була незвично великою, вона перевірила підприємство в ЄДРПОУ за допомогою сервісів youcontrol i opendatabot та побачила, що фірма працює вже більше 8 років, податкових боргів не має, відомості у держреєстратора підтверджуються. Після цього вона перевірила інформацію в реєстрі договорів, наявність рахунку у паперовому варіанті з візою директора «до сплати» та відображення цієї господарської операції в регістрах бухгалтерського обліку.

Суд критично поставився до показань обвинуваченої. Раніше вона працювала на аналогічній посаді в іншому державному підприємстві системи МВС, а тому обізнана з положеннями та стандартами ведення бухгалтерського обліку.

З копій актів податкових перевірок та копій податкових повідомлень рішень, вбачається, що бухгалтерка 2018 році неодноразово отримувала інформацію, що ДП МВС «Інформ-Ресурси» має податковий борг.

Знаючи, що інші кошти, окрім отриманих від продажу приміщення, на рахунку відсутні, бухгалтер не лише не проконтролювала їх перерахування на погашення податкового боргу, але і виявивши платежі з цього рахунку на користь трьох приватних компаній, умисно не пересвідчилась, чи існують первинні документи (акти виконаних робіт) для таких платежів.

Тому суд погоджується, що обвинувачена виконала відведену їй роль у злочинному задумі директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси» та інших невстановлених осіб.

Обвинувачена говорила, що перевіряла за ЄДРПОУ відомості компанії, яким сплачувалися кошти, але з досліджених в судовому засіданні копій реєстраційних справ вбачається, що основними видами діяльності цим підприємств була оптова і роздрібна торгівля, що не відповідає призначенням платежів, які робило ДП МВС «Інформ-Ресурси». На це обвинувачена з огляду на свою посаду та досвід не могла не звернути уваги.

Жінку засудили до 5 років позбавлення волі, звільнивши з іспитовим строком 3 роки.

Цивільний позов не заявлявся. Наразі місцезнаходження 17 мільйонів гривень невідоме. За попередньою інформацією, гроші конвертували в готівку і привласнили співучасники злочину.

Кримінальне провадження щодо інших чотирьох підозрюваних, в тому числі керівника ДП «Інформ-Ресурси» Бабаєва, розслідується Національним антикорупційним бюро.

У грудні минулого року Вищий антикорупційний суд викликав Бабаєва в засідання із розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Дві підозрювані в цій справі мають запобіжні заходи в вигляді застави — 681 тис грн і 714 тис грн. НАБУ вважає, що обидві жінки причетні до відмивання грошей.