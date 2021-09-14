Бухгалтерку виправної колонії на Запоріжжі підозрюють у привласненні більше мільйона гривень

Кілька років поспіль посадовиця, вчинивши службове підроблення та інші незаконні дії, безпідставно переводила на свою картку грошові кошти, які призначалися для виплати заробітної плати працівникам державної установи.

Слідчим відділення поліції № 6 Запорізького районного управління за оперативним супроводженням відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП В Запорізькій області, викрито жінку 1983 року народження у вчиненні злочинів, визначених у трьох статтях Кримінального кодексу України.

За даними досудового розслідування, фігурантка, працюючи бухгалтером виправної колонії, при складанні платіжних відомостей, умисно збільшувала загальну суму грошових коштів для виплати заробітної плати працівникам цієї установи. Надлишок грошей безпідставно перераховувала на власний банківський рахунок. Діючи у такий спосіб з червня 2017 по квітень 2021, підозрювана привласнила понад мільйон гривень бюджетних коштів, чим спричинила матеріальну шкоду державі.

Слідчим поліції, за процесуального керівництва Запорізької окружної прокуратури, фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні правопорушень, визначених у ч.5 ст.191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ч.1 ст.366 «Службове підроблення», а також у ч.2 ст.200 «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення» Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо: На Запоріжжі слідчі повідомили про підозру чоловіку, який скоїв наругу над могилами.

Відділ комунікації поліції Запорізької області