Буковинські поліцейські розшукали зловмисницю, яка виманила у чернівчанки понад 16 тисяч доларів

Звернувшись за оголошенням у газеті про допомогу у вирішенні різних проблемних питань, потерпіла віддала шахрайці свої заощадження заради порятунку сина від смерті. Оперативники карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області та слідчі Шевченківського відділення поліції розшукали правопорушницю на Київщині. За клопотанням слідчих суд обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наприкінці серпня до поліції звернулася 67-річна жителька Чернівців і повідомила, що стала жертвою шахрайських дій. Заявниця розповіла, що побачила в газеті оголошення, в якому невідома жінка пропонувала допомогу у вирішенні побутових, сімейних та інших життєвих проблем. Потерпіла відвідала декілька сеансів, а коли почула, що синові загрожує смертельна небезпека – не вагаючись передала жінці гроші та ювелірні прикраси для проведення нібито ритуального обряду.

Увійшовши в довіру до своєї клієнтки, порушниця переконала її, що поверне коштовності й кошти вже наступного дня після проведення обряду. А коли заявниця прийшла за своїм майном – виявилося, що незнайомка покинула орендоване приміщення. Зі слів потерпілої, сума збитків склала приблизно 16,5 тисяч доларів США.

Поліцейські здійснили низку оперативно-розшукових заходів і з’ясували, що зловмисниця перебуває в одному із сіл Київської області. Правоохоронці знайшли її та вилучили частину речових доказів.

Слідчі Шевченківського відділення поліції повідомили 39-річній жінці про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За такі дії підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та перевіряють жінку на причетність до інших аналогічних шахрайських дій.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області