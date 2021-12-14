Буковинця засуджено до позбавлення волі за психологічне насильство над матір’ю

Дністровська окружна прокуратура підтримала обвинувачення відносно 25-річного жителя Сокирян за фактом вчинення ним домашнього насильства над матір’ю (ст. 126-1 КК України).

Вироком Сокирянського районного суду Чернівецької області йому призначено покарання у виді 1 року 6 місяців позбавлення волі.

Встановлено, що чоловік систематично вчиняв психологічне та фізичне насильство над матір’ю. Злочин скоїв у період відбування умовного терміну покарання за домашнє насильство.

За матеріалами Чернівецької обласної прокуратури