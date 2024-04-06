Буковинець мало не втрапив за ґрати, рятуючи друга-поліціянта від звільнення

Шевченківський районний суд міста Чернівці визнав громадянина винним у наданні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 28 березня.

24 квітня 2022 року на річці відпочивали декілька компаній людей. Між відпочивальниками стався конфлікт, учасником якого став поліцейський, який розповідав, що також святкував там Великдень зі знайомими. Правоохоронець стверджував, що намагався припинити сварку. Але пізніше в поліцію надійшла заява від жінки, що поліціянт під час словесного конфлікту завдав тілесні ушкодження її чоловікові і залишив місце події.

Слідчі знайшли очевидця тих подій, який підтвердив, що перебуває у дружніх стосунках із поліцейським і що останній ударив людину. Але, бажаючи допомогти, щоб товариша не звільнили з роботи, цей чоловік запропонував начальнику управління головної інспекції ГУНП в Чернівецькій області неправомірну вигоду. Почувши відмову, він не відступив і сказав, що дає час подумати і того дня ще тричі дзвонив посадовцю на мобільний і пропонував зустрітися і заплатити.

У подальшому чоловік передав 2000 доларів за те, щоб його друга не притягували до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення.

Сам поліціянт стверджував, що ніяких коштів другові не давав і про його ініціативу в вирішенні питання не знав.

Хабародавця звинуватили у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч.3 ст.369 ККУ).

Обвинувачений у суді не заперечував того, що сталося. Він вважав, що конфлікт на річці почався через нього, тому вирішив допомогти другові-поліцейському, передав власні 2000 доларів, щоб його не звільнили з роботи.

Водночас чоловік пояснив, що не знав, що співрозмовник належить до службових осіб, які займають відповідальне становище. Той свою посаду не називав, що підтвердив і сам у судовому засіданні.

Обвинувачений повідомив, що ніколи не знав структуру Національної поліції, а також повноважень поліцейських. Він спілкувався з посадовцем , як із особою, яка може допомогти у вирішенні питання. Такі пояснення, на думку суду, підтверджуються протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

Тому суд помʼякшив кваліфікацію обвинувачення до ч.1 ст.369 КК України, тобто надання неправомірної вигоди службовій особі.

Замість 4-8 років тюремного покарання чоловік заплатить 25 500 гривень штрафу.