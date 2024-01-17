Буковинські поліцейські викрили зловмисника у шахрайстві під виглядом віддаленої роботи

Зловмисник ошукав щонайменше вісім громадян під приводом працевлаштування. У такий спосіб буковинець схиляв громадян перерахувати кошти за доставку товару для роботи, а також отримував дані банківських рахунків жертв і надалі привласнював з них гроші. Фігуранту вже повідомлено про підозру. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

19-річного жителя села Глиниця викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області спільно зі слідчими відділення № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького райуправління поліції під процесуальним керівництвом Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що буковинець створив та розмістив оголошення на одній із інтернет-платформ щодо можливості віддаленого працевлаштування. Суть роботи полягала у сортуванні канцелярських товарів. В подальшому, під час переписки з жертвою «роботодавець» просив скинути завдаток у сумі 500 гривень, як оплата за доставку товару для роботи.

Надалі правопорушник надсилав фішингове посилання для заповнення анкети. Перейшовши за посиланнями, потерпілі потрапляли на фейковий ресурс, інтерфейс якого був подібним до офіційного вебресурсу державного банку, та вводили дані своїх банківських карток.

У такий спосіб зловмисник отримував доступ до рахунків громадян та привласнював їх заощадження. В подальшому отримані кошти правопорушник «виводив» на рахунки третіх осіб. Таким чином, через вказану шахрайську схему аферист ошукав 44-річну жительку Хмельницького на суму понад 40 тисяч гривень. Наразі за результатами розслідування правоохоронці з’ясували, що фігуранту вдалося обдурити щонайменше вісім потерпілих.

Слідчі поліції повідомили буковинцю про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 та 3 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Також правоохоронці встановлюють інших осіб, які потрапили «на гачок» до шахрая.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області