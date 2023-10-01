Бидло отримало штраф та адміністративний арешт за образу та нецензурну лайку відносно операторів спецлінії «102»
Одесит безпричинно телефонував на екстрену службу поліції та ображав нецензурною лайкою працівників. Правоохоронці викрили правопорушника того ж дня і склали відносно нього протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення за кожен здійснений ним дзвінок.
Будучи у нетверезому стані 49-річний житель Одеси протягом вечора без будь-якої потреби декілька разів телефонував на екстрену службу поліції «102» і ображав нецензурною лайкою операторів, не реагуючи на їхні зауваження та попередження про відповідальність.
Встановленням особи правопорушника та місця його проживання відразу ж зайнялись дільничні офіцери поліції відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1. Того ж вечора правоохоронці розшукали правопорушника і склали відносно нього за кожен телефонний дзвінок чотири адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення, які в подальшому скерували до суду.
Свою провину в суді чоловік не визнавав, але під тиском неспростовних доказів, які зібрали та надали поліцейські, суд визнав чоловіка винним у вчинені дрібного хуліганства за всіма епізодами і наклав на нього адміністративні стягнення у вигляді штрафів та адміністративного арешту строком 10 діб, який чоловік відбуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Нагадуємо, що подібні дзвінки на спецлінію «102» відволікають працівників поліції від реагування на повідомлення від громадян, які можуть потребувати реальної допомоги поліції.
Відділ комунікації поліції Одещини
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