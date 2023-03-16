Била та поїла горілкою – у Києві поліцейські врятували тримісячне цуценя від жорстокої власниці

Правоохоронці помістили тварину до ветеринарної клініки, де на нього чекало нове випробування – декілька днів лікарі виходжували собаку у боротьбі із важкою хворобою. Завдяки особистій силі та небайдужості людей навколо песик на прізвисько Бабанич тепер має нову сім’ю, а з нею і нове щасливе життя.

Минулого місяця інспектори з протидії домашньому насильству Подільського управління поліції Денис Матвіенко та Алла Вангородська-Кроткіх отримали виклик про конфлікт між сусідами у квартирі на вулиці Їжакевича. Розібравшись у ситуації, поліцейські збирались вже виходити, як в цей час у захаращеній кімнаті заявниці почули жалібне скавчання.

Там, посеред розкиданих речей, охоронці порядку помітили маленьке цуценя такси, яке тремтіло, було знервоване та виглядало наляканим. На запитання правоохоронців, чому собака знаходиться в такому стані та чи належні тут для неї умови для проживання жінка відповідати відмовилась.

Від сусідів поліцейські дізнались, що власниця тварини характеризується негативно, постійно вчиняє сварки, знущається над цуценям, прив’язує його до батареї та б’є:

«Жодного разу порушниця не вигулювала песика на вулиці та морила його голодом. Сусіди, хто як міг підгодовували тварину. Аби чотирилапий менш дратував жінку та не скавчав – вона підпаювала його горілкою. В квартирі ми не знайшли ані корму, ані інших харчів для цуценяти, не кажучи вже про посуд або інші речі для нього», – розповідає старший лейтенант поліції Денис Матвієнко.

Не гаючи часу правоохоронці вилучили тварину та передали до ветеринарної служби для огляду та оцінки стану її здоров’я, а на зловмисницю склали протокол за ч. 1 ст. 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення – це жорстоке поводження з твариною. Суд оштрафував жінку на 3400 гривень.

«Але історія маленької такси на цьому не закінчилась. У клініці песику стало зле, йому діагностували важку інфекційну хворобу і нам повідомили, що відлік життя пішов на години. Лікарі допомогли швидко відшукати потрібну вакцину, тож я з колегою її придбали. Завдяки небайдужості та професійності працівників Центр захисту тварин собачку вдалось виходити та врятувати вдруге», – зазначив поліцейський.

За весь час рятування цуценяти Денис настільки до нього прив’язався, що коли дізнався про рішення суду і що собаку власниці більш не повернуть, вирішив забрати її собі:

«Песика я назвав «Боб» або лагідно – «Бабанич» і для мене він справжній друг, про якого я мріяв, але довго не вагався брати через постійну зайнятість на роботі. Зараз із ним допомагає моя дівчина. Боб вже відійшов від хвороби, повернувся до щасливого життя і грається з задоволенням. Впевнений, що разом зі мною йому добре».

Відділ комунікації поліції Києва