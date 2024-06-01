Бюро економічної безпеки викрило на Волині цех з виробництва фальсифікованої побутової хімії

Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення побутової хімії. Вилучено 17 тонн фальсифікованої побутової хімії.

Засоби для прання нелегально виготовляли у складському приміщенні на території Луцького району. На готову продукцію клеїли етикетки із назвами відомих торговельних марок, права інтелектуальної власності на які належить іноземним компаніям. Під виглядом оригіналу підроблений товар продавали по всій території України.

Співробітники БЕБ під час обшуків у складському приміщенні виявили та вилучили близько 17 тонн готової продукції, обладнання та сировину для виготовлення пральних засобів, пакувальну тару, етикетки відомих торговельних марок. На все вилучене майно накладено арешт. Його орієнтовна вартість становить 1 млн грн.

Досудове розслідування за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі) триває. Встановлюється повне коло причетних осіб.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Управління детективів із стратегічного захисту економіки. Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.

Бюро економічної безпеки