Бив битою та вимагав гроші на наркотики – до 2 років позбавлення волі засуджено домашнього насильника

За публічного обвинувачення Шепетівської окружної прокуратури суд визнав винним 31-річного чоловіка у нанесенні середньої тяжкості тілесних ушкоджень та вчиненні домашнього насильства (ч. 1 ст. 122, ст. 126-1 Кримінального кодексу України).



Мешканець Нетішина тривалий час систематично вчиняв фізичне та психологічне насильство щодо своїх батьків. Вони страждали від образ нецензурною лайкою та побоїв.

Син систематично вимагав гроші на придбання наркотиків у матері. Коли одного разу батько став на захист дружини, засуджений вхопив биту та вдарив його по голові, додавши ще потім кулаками по тулубу.

Неодноразові притягнення до адміністративної відповідальності на нього не вплинули та не змінили поведінку.

Вироком Нетішинського міського суду кривдника засуджено до 2 років позбавлення волі.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури