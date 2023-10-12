Бив і обкрадав мирних мешканців під час окупації Куп’янщини — судитимуть бойовика так званої «ЛНР»

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 27-річного чоловіка за фактами участі в терористичній організації, у діяльності не передбаченого законом збройного формування, а також порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, уродженець смт Комсомольський Свердловської міської ради Луганської області не пізніше 2021 року вступив до 4-го батальйону 202-го стрілецького полку незаконного збройного формування терористичної організації «ЛНР».

Під час повномасштабного вторгнення рф в Україну бойовик перебазувався в Куп’янський район і брав участь у воєнних діях на боці держави-агресорки. Крім того, встановлено, що найманець вчиняв крадіжки і знущався над цивільним населенням.

Зокрема встановлено, що на початку травня 2022 року, під час окупації с. Іванівка, найманець разом з іншими військовослужбовцями держави-агресорки проник на територію одного з домоволодінь і викрав звідти рушницю.

Також, перебуваючи в с. Петрівка, бойовик зайшов на територію приватного будинку і, побачивши родину мирних мешканців, став погрожувати вогнепальною зброєю і вимагати віддати мобільний телефон, що належав господарю домоволодіння.

Заволодівши телефоном, бойовик, діючи спільно з іншими військовослужбовцями держави-агресорки, відвіз чоловіка до лісосмуги і вдарив декілька разів потерпілого прикладом автомата по голові та, погрожуючи, продовжував бити чоловіка.

Бойовика судитимуть заочно в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДСР НПУ та Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура