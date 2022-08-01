Бив ланцюгом до смерті: до 8 років ув’язнення засуджено прикарпатця, який через ревнощі убив співмешканку

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури 32-річного мешканця Надвірнящини засуджено за вчинення умисного вбивства та крадіжок (ч. 1 ст. 115, ч.ч. 2,3 ст.185 КК України).

Вироком суду його засуджено до 8 років ув’язнення. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Івано-Франківської обласної прокуратури.

У суді прокурор довів, що у серпні 2021 року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, убив свою співмешканку. Він побачив жінку під час статевих зносин із односельчанином в полі неподалік сміттєзвалища. Чоловік через ревнощі бив жінку руками, а потім дістав металевий ланцюг та ним завдавав їй численні удари по тілу і голові. Згодом, отямившись, він викликав швидку та поліцію.

Унаслідок отриманих травм потерпіла померла на місці.

Окрім того, доведено його вину у вчиненні трьох фактів крадіжок дротів та кабелів.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.