Бив ланцюгом до смерті: до 8 років ув’язнення засуджено прикарпатця, який через ревнощі убив співмешканку
Вироком суду його засуджено до 8 років ув’язнення. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Івано-Франківської обласної прокуратури.
У суді прокурор довів, що у серпні 2021 року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, убив свою співмешканку. Він побачив жінку під час статевих зносин із односельчанином в полі неподалік сміттєзвалища. Чоловік через ревнощі бив жінку руками, а потім дістав металевий ланцюг та ним завдавав їй численні удари по тілу і голові. Згодом, отямившись, він викликав швидку та поліцію.
Унаслідок отриманих травм потерпіла померла на місці.