Бив продавчиню викруткою та намагався зґвалтувати – жителю м. Глухів повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури повідомлено про підозру 24-річному чоловіку, який побив жінку та намагався її зґвалтувати.

Мова йде про подію, що сталась 14 серпня 2022 року близько 10 год у м. Глухів.

Працівник хлібокомбінату привіз у місцевий продуктовий магазин хлібобулочні вироби. У цей час у магазині була лише продавчиня, яка й приймала товар. Несподівано чоловік взяв із машини металеву викрутку та почав бити нею жінку. А коли потерпіла впала, то нападник затягнув її до підсобного приміщення магазину, де намагався зґвалтувати. Однак коли побачив, що від нанесених ним тілесних ушкоджень у жінки розпочалась сильна кровотеча, викликав швидку медичну допомогу.

На даний час нападника затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За офіційними даними, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 2 ст. 15/ч. 1 ст. 152 (закінчений замах на зґвалтування) КК України.

Досудове розслідування здійснюється відділом поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура