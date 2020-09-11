Бывшему полицейскому, который сбил на остановке в Броварах троих людей, дали три года лишения свободы

Броварской горрайонный суд Киевской области 27 августа признал виновным и приговорил к трем годам лишения свободы бывшего полицейского Романа Филатова, который 26 сентября прошлого года в нетрезвом состоянии въехал в остановку в Броварах и сбил супружескую пару и велосипедиста. Женщина погибла на месте, ее муж получил тяжкие, велосипедист — легкие телесные повреждения. Решения суда опубликовано в Едином реестре судебных решений, пишет издание «Ґрати».

В решении суда говорится, около 17 часов обвиняемый ехал на автомобиле с польскими номерами со скоростью около 135 километров в час. Он не справился с управлением, съехал на тротуар и сбил троих человек.

Сам Филатов в судебном заседании вину признал частично, подтвердив, что в тот день пил спиртное, ехал со скоростью 70-80 километров в час, но дорога была скользкой после дождя. По его словам, он пытался обогнать другой автомобиль и не справился с управлением, в результате чего произошла авария. Он раскаялся и просил не лишать его свободы, поскольку намерен жениться, устроится на работу и сможет помогать материально потерпевшим.

В день аварии пресс-служба департамента полиции охраны сообщила «Ґратам», что задержанный был жителем Броваров и работал у них два года. В решении суда говорится, что он уже безработный.

По мнению суда, вина обвиняемого доказана показаниями сыновей погибшей и пострадавшего мужчины, велосипедиста, бывших сослуживцев Филатова, с которыми он распивал спиртное в день аварии, и результатами токсикологической экспертизы, согласно которой в крови обвиняемого обнаружено алкоголь в концентрации 0,73 промилле.

Таким образом, суд решил, что вина Филатова полностью доказана и лишил его свободы на три года, а также удовлетворил гражданские иски для возмещения материального и морального ущерба потерпевшим на общую сумму более 1 млн 200 тыс грн., в том числе более 10 тыс грн. потраченных на проведение экспертиз.

Решение суда не вступило в законную силу. Адвокаты Филатова или прокуроры могут обжаловать его в апелляционной инстанции. Один из адвокатов обвиняемого, который возражал против публикации своей фамилии, сказал в комментарии «Ґратам», что защита пока не решила, будет ли подавать апелляцию. Другие детали судебного процесса комментировать не стал, ссылаясь на то, что не получил разрешения клиента.

До вступления приговора в силу Филатов будет находится в следственном изоляторе.