Чеченець намагався ввезти в Україну два пістолети-кулемети, заховаши їх в іграшках

Дві одиниці вогнепальної зброї виявили сьогодні вночі прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками в пункті пропуску «Лужанка».

Серед особистих речей 58-річного громадянина РФ, вихідця з Чечні, який прибув в пункт пропуску автомобілем марки «Форд», прикордонники виявили два пістолети-кулемети марки CZ SCORPION EVO 3S 19×21.

Іноземець, зізнався, що довгий час проживає в Австрії та їхав до республіки Чечня РФ в гості. Щоб на кордоні не знайшли його «подарунки», чоловік вирішив заховати їх в дитячих іграшках.

Про виявлення зброї прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи. // Закарпаття онлайн